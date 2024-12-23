2024-12-23 11:27:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، بدخول موجه قطبية شديدة البرودة إلى البلاد نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. وذكرت الهيئة في بيان، أن “قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي يتابع تحديثات خرائط الطقس التي تشير الى حالة جوية متوقعة نهاية الأسبوع الحالي ، تعقبها موجه قطبية شديدة البرودة نهاية العام الحالي وبداية […]

ظهرت المقالة “شديدة البرودة”.. موجة قطبية تجتاح العراق نهاية العام الحالي أولاً على ايشان.



