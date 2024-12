تلفزيون الناصرية يستضيف مدير التربية لمناقشة حلول التعليم

2024-12-23 13:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:يستضيف برنامج “الناصرية بودكاست” في حلقته لهذا الأسبوع، مدير تربية ذي قار، علي إسماعيل سبتي، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقطاع التعليم في المحافظة، والخطط المستقبلية لتطويره. وسيكون محور هو مناقشة الحلول الممكنة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في ذي قار. وسيبث البرنامج اليوم إلاثنين الساعة 8:00 مساءً...

