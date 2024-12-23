هوندا ونيسان تتفقان على بدء محادثات للاندماج

2024-12-23 13:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت شركتا هوندا ونيسان، الاثنين، إنهما اتفقتا على دراسة إمكانية الاندماج وتأسيس شركة قابضة مشتركة، وهو ما من شأنه‭‭‭ ‬‬‬تكوين ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم ويشير إلى تحول هائل في صناعة تشهد تطورات ضخمة. وقالت الشركتان في بيان إنهما تستهدفان مبيعات مجمعة بقيمة 30 تريليون ين 191 مليار دولار وأرباحا تشغيلية تزيد عن ثلاثة تريليونات ين من خلال الاندماج المحتمل. وتأمل الشركتان في إنهاء المحادثات بحلول يونيو 2025 ثم تأسيس شركة قابضة بحلول أغسطس 2026. وفي ذلك الوقت ستلغي الشركتان إدراج أسهمهما في البورصة.