التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف

2024-12-23 13:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، جمع بيانات ما يقارب 4 ملايين موظف عبر منصة الرقم الوظيفي الإلكترونية، مؤكدةً استمرار العمل بالمنصة. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن المنصة الإلكترونية مستمرة بالعمل بمشروع الرقم الوظيفي، حيث تم جمع بيانات ما يقارب 4 ملايين موظف في هذه المنصة، منوهاً بأن المنصة تعمل حالياً على حصر أعداد الموظفين على ملاك الدولة الملاك الدائم. وأشار إلى، أن هنالك متغيرات يشهدها الجسد الوظيفي، منها التعيينات الجديدة وإحالة موظفين على التقاعد وغيرها من المتغيرات، لذلك يتطلب الأمر أن تكون هنالك استمرارية في العمل على المنصة الإلكترونية. وفي سياق منفصل، أوضح المتحدث أن وزارة التخطيط بانتظار النتائج الأساسية للتعداد السكاني، لافتا الى أن تلك النتائج ستكتمل في شهر شباط المقبل من عام 2025. وأضاف، أن النتائج الأساسية للتعداد السكاني ستفيد التنمية كثيراً، لأنها ستسهم في عملية تشخيص الفجوات التنموية، أي سترسم الخطط العامة للدولة، حيث ستعتمد على الكثافة السكانية على مستوى المناطق والمحلة والناحية والقضاء والمحافظة، على أساسها سيتم تشخيص المشكلات في مختلف القطاعات، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات ستكون مفيدة في عملية تحقيق التنمية في البلاد.