"حقوق الإنسان" تحصي حالات الانتحار في ديالى وتحمل "الربا" المسؤولية

2024-12-23 14:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ديالى، يوم الاثنين، عن تسجيل أكثرمن 60 حالة انتحار انتهت بالوفاة في المحافظة خلال العام الحالي.

وقالمدير المكتب صلاح مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "إحصائية حالات الانتحار التيانتهت بالوفاة في المحافظة حتى الآن تجاوزت الـ60 حالة، فضلاً عن تسجيل عشراتالمحاولات التي تم إنقاذها".

وأضاف"أبرز أسباب حالات الانتحار في المحافظة هي المشاكل الاقتصادية والنفسيةوالخيانة الزوجية والتعامل بالربا أو ما يعرف بـ(الفايز)".

وأكدأن "العديد من الضحايا أقدموا على إنهاء حياتهم بسبب تراكم الديون عليهم منقبل مكاتب الصيرفة التي تتعامل بالربا (الفايز) بمبالغ اضطرتهم إلى خسارة منازلهموتفكك عوائلهم وهو ما دفعهم للانتحار".

وبينمهدي أن "ظاهرة التعامل بالربا متفشية بشكل كبير وخلقت الكثير من المشاكل فيالمجتمع بسبب غياب الرقابة والإجراءات الحكومية الرادعة في محاسبة المتورطين بها"،داعياً إلى "ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة لمنع انعكاساتهاالسلبية في المجتمع".