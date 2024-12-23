محافظ نينوى: السوداني أوعز بزيادة حصتنا من الوقود وخفض عدد المشاريع المتلكئة

2024-12-23 14:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، عن رفع حصة المحافظة منوقود السيارات بمقدار مليون لتر، واصفاً زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السودانيإلى نينوى بـ"الإيجابية".

وقالالدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "زيارات السوداني السابقة تركت أثراً إيجابياً فينينوى، والزيارة الأخيرة تحمل بشرى سارة لأهالي المحافظة".

وبينأنه "تمت زيادة حصة نينوى من الوقود من مليونين ونصف المليون لتر من البنزينإلى ثلاثة ملايين ونصف المليون لتر، كما زادت حصة المحافظة من مادة زيت الغاز(الكاز) لتشغيل المولدات الكهربائية حيث ارتفعت إلى 10 لترات لكل (KV) واحد، كما زادت حصةالغاز السائل من 500 ألف طن إلى 700 ألف طن".

وأشارالدخيل إلى أن "السوداني وعد بدعم خطط ومشاريع الحكومة المحلية في ملفالإعمار وتقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية حيث تم تقليص عدد المشاريعالمتلكئة في نينوى من 100 مشروع إلى 8 مشاريع فقط".

وأمسالأحد، وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى محافظة نينوى حجرالأساس لعدد من المشاريع وتابع عدداً من المشاريع المنفذة في المحافظة.

وأعلنرئيس الوزراء عن تحديد العاشر من شهر حزيران/ يونيو المقبل موعداً لافتتاح مطارالموصل، كما حدد السوداني العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لافتتاحملعب الإدارة المحلية في منطقة باب سنجار في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

كماوضع السوداني حجر الأساس لمشروع الواجهة النهرية وإعمار المدينة القديمة فيالموصل، وحجر الأساس لمشروع محطة الطاقة الحرارية في ناحية الشورة بسعة 1400ميغاوات والتي ستنفذ على عدة مراحل.