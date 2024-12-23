السوداني يشدد على توحيد مسارات العمل العربي المشترك ودعم الشعب السوري

2024-12-23 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، توحيد مساراتالعمل العربي ودعم الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وذكرالمكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى مباحثاتهاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، في إطارالشراكات المنتجة التي تدعم برامج التنمية والمصالح المشتركة، إضافة إلى البحث فيتطورات الاوضاع في المنطقة.

وشهدالاتصال استعراض الجهود العربية لدعم الاستقرار في سوريا، والتأكيد على ما سبقللعراق أن قدمه في ورقة العمل في اجتماع العقبة بهذا الشأن.

وأشارالسوداني إلى ضرورة توحيد مسارات العمل العربي والتنسيق المشترك، ودعم الشعبالسوري في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكدوقوف العراق إلى جانب جهود التهدئة والاستقرار، وأهمية بذل المزيد من الجهودلإغاثة سكان غزّة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومنع الصراع من الاتساع فيالمنطقة، وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان.