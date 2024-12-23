طالب اعدادية.. اعتقال "خطاط عبارات داعش" على مدارس بغداد

2024-12-23 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد – الرصافة، يوم الاثنين، إلقاء القبض على طالب مدرسة قام بكتابة شعارات متطرفة داخل إحدى المدارس في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة.

وأفادت القيادة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن قسم شرطة الزعفرانية تلقى بلاغاً عند الساعة 12:00 ظهراً، يفيد بوجود شعارات مكتوبة داخل "إعدادية النجاح" للبنين في الطابق الثاني من أحد الصفوف، تضمنت عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وأضاف البيان أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل متكامل من قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية، بمساندة القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية.

وبين، أن الجهات المختصة تمكنت من اعتقال المتهم بعد التحري وجمع المعلومات، مشيراً إلى أنه اعترف أثناء التحقيق بأنه قام ليلاً بالدخول إلى المدرسة وكتابة العبارات على جدران الصفوف.

وأكدت قيادة الشرطة أنها مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا للحفاظ على أمن واستقرار المؤسسات التعليمية وضمان عدم استغلالها لأي أنشطة أو شعارات خارجة عن القانون.

وكذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد بدورها، إلقاء القبض على متهم بكتابة شعارات متطرفة تمجد عصابات داعش الإرهابية داخل إحدى المدارس في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه بعد تداول خبر بشأن كتابة عبارات تمجد بعصابات داعش الإرهابية داخل مدرسة في الزعفرانية، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بالتعاون مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية، وتمكن الفريق من القبض على الفاعل في وقت قياسي، مشيرة إلى أن "التفاصيل ستُعلن لاحقاً".

وأكدت عمليات بغداد حرصها على متابعة مثل هذه القضايا بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة.

وصباح اليوم الاثنين، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، برصد عبارات تمجد تنظيم "داعش" على جدران مدرسة في الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل السريع بمسح العبارات ومراجعة كاميرات المراقبة للتحقيق.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من رفع علم "داعش" على مدرسة في كركوك، وحادثة مماثلة في الحويجة انتهت بالقبض على المنفذين.