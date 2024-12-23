شرطة البصرة توضح بشأن وفاة الكابتن السوري البحري: قضاء وقدر

2024-12-23 15:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الإثنين، توضيحاً بشأن وفاة كابتن بحري سوري الجنسية كان على متن باخرة أفريقية راسية خارج المياه الإقليمية العراقية.

وأكدت شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سبب الوفاة كان قضاءً وقدراً، حيث تم نقل الجثة إلى الطبابة العدلية لتوثيق الحادث والتأكد من ملابساته".

وأشارت إلى أن "الكابتن فارق الحياة أثناء وجوده خارج المياه الإقليمية، وتم نقله إلى ميناء أم قصر بعد أربع ساعات من وفاته، عقب محاولات عديدة لإنقاذه على متن الباخرة".

وعثرت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، على جثة كابتن بحري يحمل الجنسية السورية داخل باخرة أفريقية راسية في ميناء أم قصر في البصرة جنوبي العراق.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الجثة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي بحضور خبير الأدلة الجنائية، بهدف تحديد أسباب الوفاة.

وأعلنت قيادة شرطة البصرة، وفاة المدعو خليل عبد القادر عثمان (مواليد 1964) وهو كابتن بحري يعمل على متن الباخرة الأفريقية "الحسين" الراسية في ميناء أم قصر.