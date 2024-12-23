بالوثيقة.. اللجنة الأولمبية تحل إدارة نادي الصناعة وتعيين هيئة مؤقتة
2024-12-23 15:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حل الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي وتعيين هيئة مؤقتة لحين إجراء انتخابات .
وجاء في وثيقة صادرة عن اللجنة الأولمبية، تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه " تقرر حل الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي وتعيين هيئة مؤقتة، على أن تجري انتخابات لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر ".
وفيما يلي نسخة من الوثيقة:
قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حل الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي وتعيين هيئة مؤقتة لحين إجراء انتخابات .
وجاء في وثيقة صادرة عن اللجنة الأولمبية، تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه " تقرر حل الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي وتعيين هيئة مؤقتة، على أن تجري انتخابات لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر ".
وفيما يلي نسخة من الوثيقة: