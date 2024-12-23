بالوثيقة.. اللجنة الأولمبية تحل إدارة نادي الصناعة وتعيين هيئة مؤقتة

2024-12-23 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حل الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي وتعيين هيئة مؤقتة لحين إجراء انتخابات .وجاء في وثيقة صادرة عن اللجنة الأولمبية، تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه " تقرر حل الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي وتعيين هيئة مؤقتة، على أن تجري انتخابات لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر ".وفيما يلي نسخة من الوثيقة:



