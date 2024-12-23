إيمان حمزة.. طموحات تتجاوز الإعاقة وإصرار يقودها إلى منصات التتويج

2024-12-23 15:10:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاويحققت اللاعبة إيمان حمزة، من محافظة الديوانية إنجازاً كبيراً في لعبة تنس الطاولة البارالمبي، بحصولها على المركز الثاني في بطولة العالم للشباب في هذه اللعبة. وتعد إيمان نموذجاً للإرادة القوية والإصرار، حيث استطاعت أن تتغلب على التحديات والصعوبات التي واجهتها، وتستمر في تحقيق النجاح والتميز.تحدثت إيمان حمزة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، مشيرة إلى أنها " اختارت لعبة تنس الطاولة في بداية عام 2018، حيث وجدت فيها لعبة سهلة وممتعة. وأضافت أنها بدأت في ممارستها بجدية، وشاركت في بطولة شباب العالم حيث حصلت على المركز الثاني". مؤكدة أنها " مستمرة في التدريب بشكل منتظم، حيث تتدرب لمدة ساعتين يومياً على مدى أربعة أيام، وذلك بهدف تحسين مستواها والوصول إلى مستويات أعلى في اللعبة".من جانبه، أكد مدرب إيمان، محمد رياض، لـ(واع)، أن " الإعاقة لم تكن عائقاً أمام طموحاتها في الوصول إلى مراكز متقدمة في البطولات العالمية. موضحاً أن" إيمان تتمتع بالتزام شديد في التدريب، وهو ما أسهم في تطورها الملحوظ في اللعبة".وأضاف رياض أن" إيمان تمتلك ذكاءً وفطنة في اللعبة، مما يساعدها على التفوق في منافساتها. كما شاركت في بطولات داخل العراق وخارجه، حيث حققت مراكز متقدمة، مثل المركزين الثاني والثالث في بطولات أُقيمت في تايلاند ومنطقة غرب آسيا".وتابع المدرب قائلاً: إن " إيمان ليست فقط رياضية ماهرة، بل تملك طموحاً كبيراً يؤهلها للمنافسة على أعلى المستويات". وذكر أنه " رغم التحديات التي قد تواجهها، فإن إيمان تستمر في تقديم أداء متميز، ما يجعلها واحدة من أبرز اللاعبات في فئتها".وتعد إيمان حمزة مثالاً يحتذى به في الإصرار على النجاح، حيث أن طموحها الكبير وتفانيها في التدريب يمكن أن يلهم العديد من اللاعبين. وهي تثبت أن التحديات لا تعيق الطموح، بل تزيد من عزيمة الشخص على تحقيق أهدافه، مع استمرارها في السعي لتطوير مهاراتها والوصول إلى أفضل النتائج في البطولات القادمة.