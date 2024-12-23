2024-12-23 16:09:04 - المصدر: ايشان

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، الإثنين، إفشال هجوم شنته فصائل موالية لتركيا على محيط سد تشرين في منبج. وأفادت “قسد” بأن قواتها قامت بعمليات تمشيط للقرى المحيطة بالسد. وقال موقع “سكاي نيوز عربية” إن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن مقتل 15 من عناصرها في اشتباكات بريف حلب ومنبج وجسر قرقوزاق وسد تشرين ودير الزور. […]

ظهرت المقالة قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوماً على “سد تشرين” ومقتل 15 من عناصرها أولاً على ايشان.



