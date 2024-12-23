2024-12-23 16:09:04 - المصدر: ايشان

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الاثنين، إلقاء القبض على طالب مدرسة إعدادية قام بكتابة شعارات متطرفة داخل إحدى المدارس في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة. وقالت القيادة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “قسم شرطة الزعفرانية تلقى بلاغاً عند الساعة 12:00 ظهراً، يفيد بوجود شعارات مكتوبة داخل إعدادية النجاح للبنين في الطابق الثاني […]

ظهرت المقالة اعتقال طالب إعدادية رسم “شعارات داعش” على جدران مدرسته في بغداد أولاً على ايشان.



