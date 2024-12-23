السوداني: العراق بحاجة لتنويع مصادر التسليح

2024-12-23 16:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يومالاثنين، حاجة العراق إلى تنويع مصاد التسليح.

جاء ذلك، خلال استقباله ممثلي شركة (كاي) الكوريةللصناعات الجوية والفضائية، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفقنيوز.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على التعاون مع الشركة،والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، التي تأتيضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الأمني وتطوير الأجهزة الأمنية.

‏وأشار السوداني، إلى حاجة العراق لتنويعمصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القواتالأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الداخلية والخارجية.