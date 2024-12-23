2024-12-23 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26، يوم الاثنين، عن تعيينها الحكم العراقي مهند قاسم لإدارة مباراة منتخبي عمان وقطر غداً في بطولة خليجي الكويت.

ويلتقي منتخبا قطر وعُمان لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى لبطولة خليجي 26 الجارية أحداثها في الكويت.

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة و25 دقيقة، على ملعب جابر مبارك الصباح.

‏وفي رصيد كلا الفريقين نقطة واحدة، إذ تعادل المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي في الجولة الأولى بنتيجة 1-1، وبالنتيجة نفسها تعادل منتخب عُمان مع الكويت.