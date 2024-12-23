2024-12-23 16:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، عن حلّ الهيئة الإداريةلنادي الصناعة وتعيين هيئة مؤقتة لإدارة عمل النادي.

وذكرتالأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها شكلت هيئة مؤقتة تقوم بإدارة الناديلثلاثة أشهر لحين إجراء انتخابات الهيئة العامة لانتخاب إدارة جديدة لأربع سنواتمقبلة.

وتألفتالهيئة المؤقتة من حيدر ناصر طاهر رئيساً مؤقتاً، وناصر كاظم جبر نائباً للرئيس،وعدنان قاسم عبد الله أميناً للسر، ورياض خليل خماس أميناً مالياً، والعضوين عمرسعيد جبار، ورياض عباس جبر.

وألزمتاللجنة الأولمبية الهيئة الإدارة المؤقتة بإدارة النادي لمدة أقصاها ثلاثة أشهرتجرى بعدها الانتخابات الرسمية.