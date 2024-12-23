2024-12-23 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة "الوطن" البحرينية، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أن الاتحاد البحريني لكرة القدم، تقدم باحتجاج لاتحاد كأس الخليج، ضد الحكم الكويتي أحمد العلي، الذي أدار مباراة منتخبه أمام السعودية.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد المحلي طلب في احتجاجه بعدم إسناد أي مباراة للحكم الكويتي يكون المنتخب طرفا بها؛ لاستيائهم من قراراته خلال المباراة التي أثرت بحسب شكواهم سلبا عليهم.

وطالب الاتحاد البحريني حسب الصحيفة من اتحاد كأس الخليج بمراجعة أداء الحكم واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار الأمر مستقبلا.

وكان المنتخب البحريني قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من كأس الخليج بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة 3-2 مساء أمس الأحد.

ويستعد المنتخب البحريني لمواجهة نظيره العراقي مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج.