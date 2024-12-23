الداخلية تعلن بدء العمل بنظام الجواز الإلكتروني الجديد (فيديو)

2024-12-23 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، عن بدء العمل بنظام الجواز الإلكتروني الجديد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في مقطع فيديو، تلقته "بغداد اليوم"، انه تم "بدء العمل بنظام الجواز الإلكتروني الجديد، الذي يُمكن للمواطنين التسجيل للحصول عليه في جميع أنحاء العراق".

وأشار الى، انه "يمكن للمواطن التقديم على الجواز من أي مكتب للجوازات بغض النظر عن مكان تسجيله أو محل سكنه".

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