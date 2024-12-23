تربية ميسان تعلن عبر "بغداد اليوم" الانتهاء من ملف المدارس "الكرفانية والطينية"

2024-12-23 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

اعلن مدير عام تربية ميسان جواد كاظم سلمان، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، الانتهاء من ملف المدارس "الكرفانية والطينية"، فيما بين وجود مشاكل متعلقة بمشروع مدارس الوزارة رقم واحد.

وقال سلمان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مشاكل في مدارس المحافظة متعلقة بمشروع مدارس الوزارة رقم واحد للمدارس المتلكئة ماساهم في عرقلة الواقع التربوي بالمحافظة"، معربا عن "امله بحل هذا التلكؤء قريبا والنهوض اكثر بالواقع التربوي سيما بعد الدعم الذي حصلت عليه من وزير التربية والمحافظة".

واضاف ان "مدارسنا لا تزال فيها دوام احادي وثنائي وثلاثي ونأمل باكتمال بعض المدارس وانهاء ملف المدارس ذات الدوام الثلاثي".

واشار المدير العام الى "انتهاء ما يسمى المدارس الطينية والكرفانية في المحافظة ولم يعد بميسان هكذا مدارس".

هذا وأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، ضرورة تسارع الخطوات التنفيذية للمشاريع التربوية في محافظات العراق كافة بدءاً من الأكثر احتياجًا للأبنية المدرسية قياسا لنسبة الكثافة السكانية بغية تحقيق التوازن بين اعداد الطلبة والمدارس المتوفرة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.

وذكر بيان لوزارة التربية تلقته "بغداد اليوم"، إن" الوزير التقى اليوم محافظ البصرة أسعد العيداني، وبعد مناقشات مستفيضة، اتفق الجانبان على تكليف المحافظة بناء 150 مدرسة ضمن موازنة 2025 إضافة الى 180 قطعة أرض تم رفع تفاصيلها الى صندوق التنمية، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المحلية والتربية يترأسها نائب المحافظ تختص بإجراء الكشوفات و المسوحات الميدانية الكاملة للقضاء على نقص الأبنية المدرسية".

واستكمل وزير التربية، وفقا للبيان" جولته الميدانية الى مجلس المحافظة باحثا مع رئيس المجلس خلف البدران محاور الارتقاء بواقع الملف التربوي، فيما انتقل بعدها الى مبنى المديرية العامة للتربية في البصرة مستمعا لابرز تحديات ومعوقات العمل الإداري والتي طرحها مديرو الأقسام والشعب بحضور مدير عام التربية عبد الرزاق فيصل ومدير عام المناهج الدكتور رياض العمري ونقيب المعلمين/فرع البصرة.

وتابع البيان، أن" الزيارة اختتمت بتأكيد الوزير على التوجه الى شطر تربية البصرة بسبب وصول اعداد الطلبة لاكثر من مليون ونصف طالب وتخفيف زخم المعاملات الواردة والمنجزة للمراجعين.







