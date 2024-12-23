الأمن الوطني يفكك شبكة احتيال تستغل المواطنين في النجف الأشرف

2024-12-23 16:25:09 - المصدر: الفرات نيوز

بناءً على شكوى وردت إلى جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الإلكترونية الرسمية، تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الأشرف من القبض على شخصين يديران مكتباً وهمياً، وبعد جهد استخباري وميداني وتسجيل شكوى لـ (٧) أشخاص متضررين، تبين أن هذا المكتب يوهم المواطنين بتقديم سلف مالية مجزية لهم مقابل مبلغ ٦٥٠ ألف دينار عراقي لكل سلفة من خلال طلب مستمسكاتهم الرسمية بحجة إصدار بطاقات "كي كارد" مزورة.

ومن خلال إجراء التحقيقات، تبين أن هذا المكتب غير مرخص ويعمل بطريقة احتيالية.

عملية إلقاء القبض جرت وفقاً لمذكرات قضائية واستناداً للمادة (٥٧) من قانون المصارف وبدلالة المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات العراقي، كما تم ضبط ٥٨ بطاقة "كي كارد" مزورة في المكتب، لتحال مع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي محافظة المثنى ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود شخص يقوم بتحرير صكوك بدون رصيد، جرى استدراج المتهم إلى كمين وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته صك مزور ومبالغ مالية.

وفي العاصمة بغداد ألقى جهازنا القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة ٢٨٩/٢٩٨ من قانون العقوبات العراقي لقيامهما بتزوير المعاملات التقاعدية للعناصر الإرهابية بصفة (شهداء) لدى مؤسسة الشهداء.

هذا وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.