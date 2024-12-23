24 مليار دولار "تعويضات للشركات الأجنبية" في كوردستان بعد رد طعن النفط العراقية

2024-12-23 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي،يوم الاثنين، عن مطالبة تسع شركات أجنبية بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عنتوقف صادرات النفط بعد رد القضاء العراقي طعن وزارة النفط العراقية بإلغاء عقودهذه الشركات مع إقليم كوردستان.

وقال المرسومي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن"محكمة استئناف الكرخ رفضت دعوى وزارة النفط العراقية وألغت قرارات المحكمةالسابقة التي اعتبرت العقود المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والشركات الاجنبيةباطلة".

وأوضح، أن "الشركات التسع هي: أداكس، دانة غاز، دي إن أو، غازبروم نفط، غينيلإنيرجي، غلف كيستون، إتش كيه إن، شمران، وويسترن زاغروس".

وأشار المرسومي، إلى أن "هذه الشركات التسع تطالببتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط".

وكانت محكمة استئناف الكرخ ردت طعناً قدمته وزارة النفطالعراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كوردستان.

ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة" ونافذةوملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها" حتى وإن كانتتستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري فيشباط 2022.

وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرارالمحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمةقبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.