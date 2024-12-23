المالكي يؤكد دعمه للحكومة المحلية في كركوك لتلبية تطلعات أبناء المحافظة

2024-12-23 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، دعمه للحكومة المحلية في كركوك من أجل أداء المهام الموكلة إليهم وتلبية تطلعات أبناء محافظة كركوك .وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى".وأضاف، "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المحافظة وجهود الحكومة المحلية في تقديم الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في كركوك ".واكد المالكي– حسب البيان - "دعمه للحكومة المحلية وكل الكوادر العاملة فيها؛ من أجل أداء المهام الموكلة إليهم وتلبية تطلعات أبناء محافظة كركوك".من جانبه، أعرب محافظ كركوك عن شكره وتقديره لدعم واهتمام رئيس ائتلاف دولة القانون، مؤكداً بذله كل جهد ممكن لخدمة أهالي كركوك بجميع مكوناتها.