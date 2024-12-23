رئيس الوزراء: الحكومة عملت ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية

2024-12-23 16:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بان الحكومة عملت على تنويع مصادر التسليح، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي شركة (كاي) الكورية للصناعات الجوية والفضائية".

وأكد رئيس الوزراء – حسب البيان – على "حرص الحكومة على التعاون مع الشركة، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، التي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الأمني وتطوير الأجهزة الأمنية".

وأشار رئيس الوزراء إلى "حاجة العراق لتنويع مصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الداخلية والخارجية".

من جانبها، استعرضت الشركة الكورية- حسب البيان- إمكانياتها في مجال الطيران، وصناعة الطائرات المسيرة، وإبرامها لعقود مع وزارتي الداخلية والدفاع، تتعلق بتجهيز الطائرات والمساهمة بإنجاز قاعدة الصويرة الجوية المقرر افتتاحها العام المقبل.