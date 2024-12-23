الأمن الوطني يفكك شبكة احتيال في النجف الأشرف

2024-12-23 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين، تمكن مفارزه من تفكيك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف مالية في النجف الأشرف.وذكر الجهاز في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بناءً على شكوى وردت إلى جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الالكترونية الرسمية، تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الأشرف من القبض على شخصين يديران مكتباً وهمياً".وأضاف، أنه "بعد جهد استخباري وميداني وتسجيل شكوى لـ (7) أشخاص متضررين، تبين أن هذا المكتب يوهم المواطنين بتقديم سلف مالية مجزية لهم مقابل مبلغ 650 ألف دينار عراقي لكل سلفة من خلال طلب مستمسكاتهم الرسمية بحجة إصدار بطاقات كي كارد مزورة، ومن خلال إجراء التحقيقات، تبين أن هذا المكتب غير مرخص ويعمل بطريقة احتيالية".وتابع، أن "عملية إلقاء القبض جرت وفقاً لمذكرات قضائية واستناداً للمادة (57) من قانون المصارف وبدلالة المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، كما تم ضبط 58 بطاقة "كي كارد" مزورة في المكتب، لتحال مع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".وبين، أنه "في محافظة المثنى ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود شخص يقوم بتحرير صكوك بدون رصيد، جرى استدراج المتهم إلى كمين وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته صك مزور ومبالغ مالية".ونبه، بأنه "في العاصمة بغداد ألقى جهازنا القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة 289/298 من قانون العقوبات العراقي لقيامهما بتزوير المعاملات التقاعدية للعناصر الإرهابية بصفة (شهداء) لدى مؤسسة الشهداء"، مشيراً إلى، أنه "جرت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".