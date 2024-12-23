الوقف الشيعي يعلن إطلاق 17 خدمة رقمية جديدة

2024-12-23 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

أعلن ديوان الوقف الشيعي، اليوم الاثنين، إطلاق 17 خدمة رقمية جديدة للديوان في كلية الإمام الكاظم ( ع ) ، فيما حدد 7 فوائد لهذه المنظومة.

وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي، حيدر الشمري في كلمة له خلال مؤتمر حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحتفي اليوم بما حققه ديوان الوقف الشيعي من إنجازات رائدة في تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية للارتقاء بالديوان ليكون أنموذجاً يحتذى به في مسيرة البلاد نحو التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي".

وأضاف، أن "تحويل الإجراءات والخدمات الورقية التقليديّة إلى منظومة رقمية متكاملة، يعد نقلة نوعية في مسار تحقيق استراتيجية الديوان إذ يسهم بترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز كفاءة الأداء مما ينعكس إيجاباً على مختلف المجالات".

وتابع: "هذه الخطوة تحقق العديد من الفوائد الجوهريّة ،منها، أولاً، تسريع إنجازات المعاملات، ثانيا، تقليل التكاليف المرتبطة بالإجراءات الورقية، ثالثا، تقليل الهدر ، رابعا، تعزيز الاستدامة البيئية، خامسا، التحول الرقمي يتيح آليات افضل للرصد الإداري وتقييمه، سادسا، تمكين صناع القرار من الاستجابة بشكل اكثر دقة وسرعة، سابعا، ان رقمنة الخدمات تعمق ثقة المواطن بالديوان حيث يصبح الوصول إلى المعلومات والخدمات أكثر سهولة وشفافية".

وأشار الى أن "الديوان أطلق خطوة نوعية بإدراج 49 خدمة ضمن دليل إدارة الاستراتيجية الصادر عن اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية كمرحلة أولى تمهيدية تهدف إلى تقديم تحقيق تحول جذري في آليات العمل الإداري والخدمي".

وأكمل أن "الديوان أطلق 17 خدمة رقمية جديدة من خدمات الديوان في كلية الإمام الكاظم (ع) وهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي تجسيدا لرؤية الديوان في مواكبة التطور التكنولوجيّ وحرصه الدائم على تسهيل الإجراءات وستمضي هذه المسيرة لتشمل كل التشكيلات".