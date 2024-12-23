الاتصالات: العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

2024-12-23 17:50:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الإثنين، فوز العراق بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أنه انعقدت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين الجلسة التأسيسية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي انبثق بناءً على مقررات الجامعة العربية، وقد مثلت العراق وزيرة الاتصالات هيام الياسري كعضو مؤسس للمجلس. وأضافت، أن الياسري أكدت في كلمتها التي ألقتها خلال أعمال الدورة الأولى على أهمية تضافر الجهود العربية وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الكبيرة والمخاطر المتسارعة في ملف الأمن السيبراني والتي تتطلب جهودا خاصة من الحكومات لحماية الفضاء السيبراني مع الانفتاح الواسع في العالم الرقمي على شبكات الانترنت الذي جعله أكثر عرضة للهجمات السيبرانية المتزايدة، مبينةً أن العمل العربي المشترك سيكون المصد الأهم لهذا التحدي. وقالت الياسري بحسب البيان، إن العراق اليوم نهض بمختلف أعباء العمل الرقمي على المستوى التشريعي والتنفيذي واستكمل مشروع التوقيع الالكتروني وشكل لجانا عليا للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني ويعمل على تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني وتشريع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية. وأضافت الوزارة، أنه يأتي حضور الوزيرة لتمثيل العراق وتوضيح رؤيته واهتمامه بمجال الأمن السيبراني الذي يستهدف الأفراد والمؤسسات والحكومات على حد سواء وفقاً لمعايير ومبادئ أساسية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ونبهت، بأنه يعتبر مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب أول مجلس وزاري متخصص يتبنى سياسات موحدة لرفع مستوى الحماية للبنى التحتية الرقمية للدول العربية وتعزيز التعاون الدولي بمكافحة الجرائم السيبرانية، مشيرة إلى، أن مجلس وزراء الأمن السيبراني قد قرر هذا اليوم اختيار العراق عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس.