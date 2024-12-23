العراق يفوز بعضوية أربع لجان في الاتحاد الآسيوي للملاكمة

2024-12-23 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، فوز العراق بعضوية أربع من اللجان العاملة في الاتحاد الآسيوي للملاكمة.وقالت اللجنة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي تكليف، فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة بالإجماع، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم عبر شبكة الانترنت".وقال تكليف- حسب البيان: إن "العراق فاز أيضاً بعضوية أربع من اللجان العاملة في الاتحاد الآسيوي للملاكمة، حيث انتخب نائب رئيس اتحاد اللعبة الدكتور إيلاف ربيع عضواً في اللجنة الأولمبية، وفاز عضو اتحاد اللعبة عباس محسن بعضوية لجنة المسابقات، كما فاز عضو الاتحاد سرمد فيصل بعضوية لجنة الدستور، وانتخب ناصر جاسم عضواً في اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي للعبة‟.وأضاف البيان، "مثّل اتحاد الملاكمة في الانتخابات رئيس الاتحاد علي تكليف، ومدير العلاقات الخارجية في اتحاد اللعبة وليد شهاب".