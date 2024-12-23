2024-12-23 18:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، اليوم الاثنين، عن إنجاز 33 مشروعاً بنسبة 100بالمئة في العام 2024.وقال مدير الفرع كرار عبد الحسين محسن في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "تم إنجاز (33) مشروعاً بنسبة (100%)، وتم إدخالها حيز العمل"، مشيرًا إلى أن "هذه المشاريع تضمنت استحداث مغذيات (11 ك.ف) وخطوطاً مغذية للمحطات الثانوية (33/11 ك.ف)، بالإضافة إلى تأهيل وحل اختناقات على الشبكة الكهربائية".وأضاف محسن، أنه "من بين المشاريع المنجزة، تم استحداث مغذيات بجهد / 11 و 33 ك.ف/، وكذلك تأهيل بعض المناطق، ومناقلات، وتغيير مسارات، مع إيصال التيار لعدد من الأحياء وإنارة الطرق في مركز المحافظة وعدد من الأقضية والنواحي"، مبينا أن "هنالك مشاريع قيد الإنشاء في مراحل متقدمة، حيث وصلت إلى (7) مشاريع".وتابع محسن، أن "المشاريع المنفذة كانت ضمن خطة الشركة لعام 2024 للمشاريع الطارئة"، مؤكدا أن "هذه الإنجازات أسهمت في فك الاختناقات وتوزيع الأحمال، واستقرار التيار الكهربائي، إضافة الى ساعات التجهيز في ميسان".