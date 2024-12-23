وزارة العمل: تنسيق حكومي لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

2024-12-23 18:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، وجود تنسيق حكومي مشترك بين الوزارات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فيما أشارت إلى نقل أكثر من 20 ألفاً من المشمولين بالرعاية إلى صفوف وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة أقرت مؤخرا قانون تقاعد الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023، الذي يعد خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل”.

وأضاف، أن "دائرة العمل والتدريب المهني تعمل على منح القروض للباحثين عن العمل، حيث تتراوح مبالغ هذه القروض بين 20 مليوناً و50 مليون دينار”، لافتا إلى أن "قاعدة بيانات الوزارة تضم أكثر من مليون و600 ألف باحث عن عمل من مختلف الاختصاصات والكفاءات”.

وتابع إن "هناك تنسيقا كبيرا بين وزارة العمل وعدد من الوزارات، من بينها وزارة الداخلية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية”، لافتا إلى أنه “تم مؤخرا نقل قيود أكثر من 37 ألفا و200 أسرة من المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، لتمكينهم من العمل ضمن صفوف وزارة الداخلية”.

وأكد أن "أكثر من 20 ألف فرد من فئة الشباب التحقوا مؤخراً بالعمل في مختلف مفاصل وزارة الداخلية”، موضحا أن “الوزارة ستستمر بالتنسيق مع عدد من الوزارات خلال الفترة المقبلة لنقل المزيد من المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية إلى فرص عمل حقيقية".

وأشار إلى أن "هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في تحقيق انخفاض كبير في نسبة خط الفقر”.