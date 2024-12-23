العراقي علي تكليف يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة

2024-12-23 18:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، فوز رئيس الاتحادالعراقي للملاكمة علي تكليف بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة، كما أربعةأعضاء آخرين بعضوية أربع من اللجان العاملة في الاتحاد الآسيوي.

وقالتاللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تكليف، فاز بعضوية المكتب التنفيذيللاتحاد الآسيوي للعبة، بالإجماع، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم عبر شبكةالإنترنت.

وأضافتاللجنة، كما فاز العراق أيضاً بعضوية أربع من اللجان العاملة في الاتحاد الآسيويللملاكمة، حيث انتخب نائب رئيس اتحاد اللعبة إيلاف ربيع عضواً في اللجنةالأولمبية، وفاز عضو اتحاد اللعبة عباس محسن بعضوية لجنة المسابقات، وعضو الاتحادسرمد فيصل بعضوية لجنة الدستور، وانتخب ناصر جاسم عضواً في اللجنة الطبية بالاتحادالآسيوي للعبة.

ومثلاتحاد الملاكمة في الانتخابات رئيس الاتحاد علي تكليف، ومدير العلاقات الخارجية فياتحاد اللعبة وليد شهاب، بحسب البيان.