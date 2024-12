2024-12-23 19:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الإثنين، مع إغلاق البورصة المحلية في البلاد. وبلغ سعر صرف الدولار في بغداد (سعر البيع)، مساء اليوم عند 151100 دينار للمائة دولار، وفي أربيل 151500 دينار. وفي البصرة، 151 الف دينار، وفي الموصل 151200 دينار. يشار الى ان البنك المركزي العراقي، يبع الدولار بالسعر الرسمي […]

The post اسعار صرف الدولار مع إغلاق البورصة المحلية appeared first on جريدة المدى.