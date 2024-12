2024-12-23 19:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى رصدت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، قدوم منخفض جوي جبهوي مصحوب بكتلة باردة على البلاد نهاية الأسبوع الحالي، وبينما توقعت هطول زخات مطرية على ثمان مدن غداً الثلاثاء، حذرت من تشكل موجات من الضباب الكثيف ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء. وقالت الهيئة في بيان، إن "تحديثات صور الأقمار الاصطناعية تظهر منخفضاً جوياً جبهوياً […]

The post أمطار وتحذيرات من ضباب كثيف في العراق appeared first on جريدة المدى.