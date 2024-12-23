وزير الكهرباء لمحافظ النجف: مشاكل تجهيز الكهرباء تتمثل بانقطاع الغاز المستورد

2024-12-23 19:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الاثنين، أن مشاكل الطاقة الكهربائية الرئيسة تتمثل فقط بانقطاع الغاز المستورد، مبيناً أن المحطات الكهربائية تعمل بكفاءة جيدة، وذلك في لقاء له مع محافظ النجف.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل اليوم، محافظ النجف ‏يوسف كناوي، لبحث واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة وسبل ‏تحسين ساعات التجهيز".‏

واستعرض الوزير، بحسب البيان، "أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة ‏الكهربائية في المحافظات الوسطى"، موضحاً أن "السبب الرئيسي يعود إلى انقطاع ‏الغاز المستورد الذي تعتمد عليه أغلب المحطات الغازية في تلك المحافظات".‏

وأكد فاضل أن "المحطات الكهربائية تعمل بكفاءة جيدة من الناحية الفنية"، مشيراً ‏إلى أن "التحدي الوحيد يكمن في نقص الوقود الغازي".

وبيّن أن "الوزارة تعمل ‏بالتنسيق مع وزارة النفط لإيجاد حلول بديلة, وتوفير الوقود البديل لتشغيل ‏المحطات ومعالجة النقص في ساعات التجهيز".‏

من جانبه أكد محافظ النجف، "حرص المحافظة على التعاون مع وزارة ‏الكهرباء لتجاوز هذه التحديات وتحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة".‏