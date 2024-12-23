مباراة في الدوري الإيطالي لحفيد موسوليني تعيد "الفاشية" إلى الواجهة

2024-12-23 19:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثارت مباراة في الدوري الإيطالي جدلا كبيرا،بعدما سجل رومانو فلورياني، حفيد الزعيم الفاشي موسوليني البالغ من العمر "21عاما" والمعار من لاتسيو إلى يوفنتوس ستابيا، هدفه الأول في الفوز 1-0 علىتشيزينا.

وخطف اللاعب الأضواء ونال اهتماما إعلاميا كبيرا كونهحفيد بينيتو موسوليني، وكانت والدته أليساندرا موسوليني، وهي سياسية سابقة، حاضرةفي المدرجات أثناء المباراة بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وقد أثار احتفال مشجعي يوفنتوس ستابيا جدلا واسعا ونقاشاتحادة، فبعد هدف اللاعب الشاب، صرح مذيع الملف مرارا وتكرارا "رومانو"،وهو ما رد عليه المشجعون بحماس "موسوليني"، كما شوهد بعض المشجعين وهميؤدون "التحية الرومانية" المثيرة للجدل، وهي لفتة مرتبطة تاريخيابالفاشية.

وصرح رومانو في وقت سابق برغبته في أن يتم الحكم عليه فقطبناء على أدائه الرياضي، بعيدا عن اسم عائلته.

ويشهد مشوار اللاعب الشاب تطورا ملحوظا، فبعد أن انتقل منصفوف شباب لاتسيو إلى يوفنتوس ستابيا على سبيل الإعارة، بعدما أظهر إمكاناته،وأشاد به المدير الرياضي ليوفنتوس، قائلا: سرعته وقوته تجعله مميزا، أعتقد أنهيتمتع بإمكانات كبيرة.

ومع ذلك، أثار الاحتفال مناقشات عديدة حول استخدام الرموزوالإيماءات المرتبطة بالفاشية في الرياضة.