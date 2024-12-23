بغداد.. إغلاق 5 مخازن لبيع المشروبات الكحولية في الكرادة

2024-12-23 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، غلق(5) مخازن لبيع المشروبات الكحولية المخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة في منطقةالكرادة وسط العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزمن الأمن السياحي ومن خلال واجبات التدقيق والتفتيش للمطاعم والقاعات غير المجازة،أغلقت (5) مخازن لبيع المشروبات الكحولية، وذلك ضمن منطقة (الكرادة) بجانبالرصافة".

وأشارت عمليات بغداد، إلى أن قرار الإغلاق جاء لمخالفةهذه المخازن لـ"شروط وضوابط هيئة السياحة".