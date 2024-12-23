وزير التعليم يفتتح مبنى مختبر المهارات السريرية والقاعات الدراسية في جامعة الأنبار

2024-12-23 19:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاثنين، بناية مختبر المهارات السريرية والقاعات الدراسية وبناية النادي الطلابي في كلية الطب بجامعة الأنبار.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، افتتح بناية مختبر المهارات السريرية والقاعات الدراسية وبناية النادي الطلابي في كلية الطب بجامعة الأنبار".وأضاف البيان، "اطلع الوزير خلال تجواله في الكلية وأروقتها وقاعاتها الدراسية، على التطورات الحاصلة في البيئة التعليمية ومختبراتها ومرافقها".وأكد العبودي - حسب البيان- على "الدعم للكليات ذات التماس المباشر بحياة المجتمع وتوفير، ما يتناسب واحتياجات الطلبة والتدريسيين والباحثين ويواكب التطورات العالمية ويعزز جودة التعليم الطبي، من أجل إعداد كفاءات متميزة قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة في تطوير النظام الصحي في العراق".