أوقاف الديانات: الحكومة تتعامل مع جميع المكونات بمبدأ المساواة وتعزيز التلاحم الاجتماعي

2024-12-23 19:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - فاطمة رحمةأكد ديوان أوقاف الديانات، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتعامل مع جميع المكونات الدينية والعرقية بمبدأ المساواة واحترام المعتقدات، وتعزيز التلاحم الاجتماعي.وقال المتحدث الرسمي باسم ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين، مارتن هرمز داود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الحكومة العراقية، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلقت برنامج دعم مميز للديوان، يتضمن خطوات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المسيحيين والايزيديين والصابئة، وحماية حريات هذه المكونات الأصيلة في العراق".وتابع أن" هذا البرنامج يترجم بشكل يومي إلى أداء ميداني ملموس، يعكس شعار المرحلة حكومة خدمات، حيث قدمت الحكومة خدمات حقيقية ومواقف وطنية أكدت على حماية الأقليات من محاولات التعدي أو الاستيلاء على ممتلكاتها، لا سيما العقارات المسيحية، التي تم استردادها من محاولات الالتفاف غير المشروعة”.وأضاف، أن "الحكومة تتعامل مع جميع المكونات الدينية والعرقية بمبدأ المساواة واحترام المعتقدات وتعزيز التلاحم الاجتماعي، دون انحياز لأي طرف، مما عزز اللحمة الوطنية ورسخ ولاء أبناء الأقليات للوطن".وأوضح داود، أن" الخطوات التي اتخذتها الحكومة انعكست إيجابا على المجتمع، من خلال تقوية الروابط بين مختلف المكونات"، مشيراً إلى أن" هذه السياسات تؤكد أن العراقيين إخوة ونظراء في الخلق، وأن التحديات الإقليمية الكبيرة تستوجب تعاون الجميع في التصدي لأي خطر محتمل".وأشار داود إلى أن" المسيحيين يشاركون إخوتهم المسلمين في الأحزان والأفراح"، مؤكداً أن "أجواء أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية تشهد تفاعلاً إيجابياً من جميع المكونات".وأضاف، أن" العراق اليوم يظهر نموذجا فريدا من التعايش والتلاحم الاجتماعي"، مؤكداً أن "العراق، رغم كل التحديات، سليم ومعافى ويسير في الطريق الصحيح نحو إدامة الاستقرار والازدهار".