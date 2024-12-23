شواني يؤكد التزام وزارة العدل بتحسين مستوى الخدمات في الدوائر العدلية

2024-12-23 19:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، دعم الوزارة لتقديم الخدمات العدلية بما يخدم مواطني محافظة كركوك بكل مكوناتها.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل محافظ كركوك ريبوار طه ونائبي المحافظ ياوز حميد وإبراهيم تميم، برفقة وفد رسمي، حيث جرى- خلال اللقاء- بحث الأوضاع العامة في محافظة كركوك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار والتعاون بين مكونات المحافظة".وأشاد الوزير- خلال اللقاء- "بالدور الفاعل للإدارة المحلية في كركوك"، مشيرًا إلى، "مساعيها لتعزيز الوحدة الوطنية وروح الأخوة بين أبناء المحافظة"، مؤكدا على، "التزام وزارة العدل بتقديم الدعم الكامل للمحافظة من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر الدوائر العدلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم".من جانبهم، أعرب محافظ كركوك ريبوار طه وأعضاء الوفد المرافق- حسب البيان- عن "شكرهم وتقديرهم لوزير العدل على الدعم المتواصل المقدم من قبله"، مؤكدين، أن "هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار وزرع روح التآخي والوئام بين مكونات كركوك، ما ينعكس إيجابيًا على واقع المحافظة ومستقبلها".