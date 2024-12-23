2024-12-23 19:40:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, اليوم الاثنين, اجتماعًا خاصًا بمشاريع الطاقة، حيث تم مناقشة عدة قضايا هامة تتعلق بقطاع الغاز والطاقة الكهربائية في العراق.





وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الاجتماع تناول مشاريع الغاز التي هي قيد التنفيذ ضمن البرنامج الحكومي، مع التركيز على الجدول الزمني المحدد لإتمام هذه المشاريع. كما تم استعراض التقدم في تقليص حرق الغاز المصاحب، حيث بلغت نسبة الإيقاف حاليًا 67%، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 80% بنهاية العام المقبل، على أن يتم إيقاف حرق الغاز بشكل تام بحلول نهاية عام 2027.





كما تم التباحث في دعوة الشركات الأمريكية المتخصصة لإنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الغاز في العراق.





علاوة على ذلك، تم التطرق إلى أهمية دعوة شركات الطاقة العالمية للاستثمار في حقول الغاز الطبيعي في العراق، بالإضافة إلى مناقشة خطة تجهيز الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية سواء في الوقت الحالي أو للأشهر المقبلة، بما يضمن استدامة وفاعلية الإنتاج الكهربائي.





وأكد الاجتماع على أهمية هذه الخطوات في تعزيز قدرة العراق على تطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من موارده الطبيعية