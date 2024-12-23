2024-12-23 19:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مشاريع قطاعي النفط والكهرباء ودعوة شركات لإنشاء منصّة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير ولاستثمار حقول الغاز الطبيعي، فضلاً عن مناقشة خطة تجهيز الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني ترأس اجتماعًا خاصًا بمشاريع قطاعي النفط والكهرباء، بحضور وزيري النفط والكهرباء، بالإضافة إلى المستشارين المتخصصين وعدد من الوكلاء في الوزارتين".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش مشاريع الغاز التي هي قيد التنفيذ ضمن البرنامج الحكومي، والجدول الزمني المحدد لإتمامها، خصوصاً وأن هناك تصاعداً في مستويات ايقاف حرق الغاز المصاحب، إذ تبلغ النسبة حالياً 67 بالمئة، ومن المؤمل الوصول إلى نسبة 80 بالمئة نهاية العام المقبل، وصولاً إلى إيقاف الحرق بشكل تام في نهاية عام 2027".

وتابع، "كما جرى خلال الاجتماع البحث في توجيه الدعوة لشركات أمريكية متخصصة لإنشاء منصّة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير".

وأشار إلى أن "الاجتماع بحث دعوة شركات الطاقة العالمية للاستثمار في حقول الغاز الطبيعي، بجانب مناقشة خطة تجهيز الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وللأشهر المقبلة".