بلدية الشطرة: تفعيل نظام الدفع الإلكتروني لجميع الرسوم بدءا من العام المقبل

2024-12-23 19:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية بلدية الشطرة عن بدء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لجميع الرسوم المستحصلة في البلدية، اعتبارا من العام المقبل، حيث سيتمكن المواطنون من دفع رسوم المعاملات عبر بطاقة الماستر كارد، وفقًا لما نص عليه قانون الجباية ودفع الرسوم.وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير بلدية الشطرة عماد راضي،...

