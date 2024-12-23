العامري: عراق اليوم ليس كالأمس والحدود ممسوكة بشكل جيد

2024-12-23 21:00:11 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الإثنين، أن عراق اليوم ليس عراق الأمس، مشيراً إلى أن الحدود ممسوكة بشكل جيد.وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "ضمن جولته الميدانية، زار الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مقر قيادة عمليات نينوى؛ للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط المعتمدة في مختلف المحاور بالمحافظة لاسيما الشريط الحدودي مع سوريا إضافة إلى الانتشار الأمني والعسكري والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي طارئ".وقال العامري لقيادة عمليات نينوى للحشد- بحسب البيان: إننا "نوصيكم بالتفتيش الدائم وعدم ترك أي موضع قدم للعدو".وأضاف، أننا "استطعنا بناء انسجام وتنسيق عال بين الأجهزة الأمنية وهذا لا يوجد في أي منظومة أمنية بالمنطقة".ونبه العامري، بأن "عراق اليوم ليس عراق الأمس والحدود ممسوكة بشكل جيد".