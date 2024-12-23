محافظ ميسان: نسعى لإنعاش واقع السياحة بالاستثمار وتأسيس البنى التحتية

2024-12-23 21:00:11 - المصدر: واع

ميسان – واع - حيدر الجيزانيأكد محافظ ميسان حبيب الفرطوسي، اليوم الاثنين، أن الحكومة المحلية تسعى لإنعاش واقع السياحة خلال الاستثمار، وتأسيس بنية التحتية اللازمة، فيما أشار إلى أن المحافظة تمتلك بيئة جاذبة للسياحة الدينية وكذلك زيارة المواقع الطبيعية ومن بينها الأهوار.وقال الفرطوسي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "المحافظة تحتضن السياحة الدينية، حيث توجد مراقد دينية هامة مثل مرقد نبي الله عزير، الذي يحظى بأهمية دينية لدى الديانات السماوية الثلاث، اضافة الى مرقد السيد أحمد الرفاعي الذي يعد مركزا للطريقة الرفاعية، وايضا هناك مراقد أخرى تجذب الزوار المسلمين".وأضاف، أن "محافظة ميسان تتمتع بموقع جغرافي مهم، حيث تقع بالقرب من الحدود الإيرانية، مما يسهل توافد زوار العتبات المقدسة، خاصة في أوقات الزيارات عبر المحافظة وكذلك هي تمتاز بكونها جاذبة للسياحة البيئية والطبيعية، حيث تتمتع بأجواء وطبيعة ساحرة وخاصة في الأهوار وجزيرة الطيب التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار لممارسة التخييم والصيد".وأشار الفرطوسي، إلى "نية المحافظة بتنظيم مهرجانات ومعارض متنوعة لتنشيط السياحة الثقافية، من خلال مبادرات لرعاية الآثار والتراث بالتعاون مع الوزارات والمنظمات المحلية والدولية"، مؤكدا أيضًا على "أهمية المؤتمرات الاستثمارية لجذب المستثمرين".ولفت المحافظ، إلى ان "المؤتمر الاستثماري الأخير الذي عُقد في أربيل، بمشاركة وفد رفيع المستوى من المحافظة، كان يعد خطوة نحو خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة"، لافتاً إلى أن "المحافظة تسعى لإنعاش واقع السياحة خلال الاستثمار، وتأسيس بنية التحتية اللازمة".