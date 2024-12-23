النفط: انطلاق الحجز الالكتروني لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات

2024-12-23 21:00:11 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، اليوم الإثنين، انطلاق الحجز الالكتروني لإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات عبر منصة أور اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل 2025.وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه سيتم الحجز الالكتروني على إضافة منظومات الغاز السائل للسيارات، اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل 2025، من خلال الرابط في منصة بوابة أور:https://eservice.ur.gov.iq/customer/applyService/10730ونوهت الشركة بأنه "لن يكون هناك حجز مباشر عن طريق مراجعة الورش إلا من خلال الرابط أعلاه".