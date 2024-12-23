اعتقال مطلق نار عشوائي على أحد فنادق أربيل

2024-12-23 21:02:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الاثنين القبضعلى شخص أطلق النار بشكل عشوائي قرب أحد فنادق المدينة، والتسبب بإصابة شاب بجروح.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شخصاًقام بإطلاق النار عشوائيا قرب فندق في تاريخ 19 تشرين الثاني الماضي، وأصاب أحد أفرادطاقم حماية الفندق بجروح متفاوتة".

وأوضحت أن "المتهم ليس من أهالي أربيل وقد فر خارجالمدينة بعد ارتكابه الجريمة"، مشيرة إلى أن "ضغوطاً من قوات الأمن دفعتالمتهم إلى تسليم نفسه للمديرية".