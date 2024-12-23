الدفاع المدني بكوردستان يتسلم 50 مركبة "ميكزميني" للوقاية من الحرائق

2024-12-23 21:02:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان،يوم الاثنين، تأمين 50 مركبة إطفاء صغيرة تُعرف باسم "ميكزميني"، بتمويلمن إيرادات الوزارة الداخلية، في إطار التزام الكابينة التاسعة للحكومة، بحمايةأرواح وممتلكات المواطنين.

ووفق بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، بلغت تكلفة هذهالمركبات 3.5 مليار دينار عراقي، مولت من ميزانية وزارة الداخلية، وسيتم توزيعهاعلى مديريات الدفاع المدني في المحافظات والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان.

وخلال مراسم التسليم، أكد المدير العام لديوان وزارةداخلية الإقليم، هیمن میراني، أهمية الوقاية من الحرائق وضرورة التزام المواطنينبتوفير مطافئ الحريق في مركباتهم ومنازلهم.

وأشار ميراني، إلى مسؤولية المستثمرين وأصحاب المشاريعبالالتزام بتعليمات مديرية الدفاع المدني عند إنشاء المباني وفق المعايير الدوليةلمنع وقوع الحرائق، مشيداً بالتزام وزارة الداخلية بتوفير المركبات الأساسيةوالمعدات والأدوات اللازمة لعمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق بهدف حماية أرواحوممتلكات المواطنين أثناء حالات الطوارئ.

من جانبه، أعرب المدير العام للدفاع المدني في إقليمكوردستان، اللواء یادكار أنور، عن شكره لوزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، علىتوفير هذه المركبات، مؤكدًا أنها ستدخل الخدمة اعتبارًا من اليوم.