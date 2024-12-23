ارتفاع مرتقب للدولار.. "صدمة مؤقتة" بانتظار السوق العراقي

2024-12-23 21:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقعت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان البنك المركزي العراقي عن إيقاف منصة نافذة تحويل العملة.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "إيقاف منصة البنك المركزي لتحويل العملة، الذي تم الإعلان عنه رسمياً بتاريخ 23/12/2024، سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار في السوق نتيجة حالة التخوف السائدة، إلا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها مع بداية العام الجديد".

وأضاف العبيدي أن "هذا القرار كان قد أُعلن مسبقاً من قِبل البنك المركزي، إلا أن مثل هذه الإجراءات عند تنفيذها تحدث صدمة في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر الصرف، قبل أن يتم امتصاص الصدمة تدريجياً".

وأوضح أن "الفارق بين السوق الرسمي والموازي سيظل قائماً، ولكنه سيتقلص مع استقرار الوضع".

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مخاوف حقيقية في السوق العراقي من مواصلة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد إيقاف العمل بالمنصة من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "هذا الامر سوف يشكل صدمة خاصة في بداية تنفيذ القرار وسيدفع الى ارتفاع الدولار، لزيادة الطلب عليه في السوق الموازي".

وأضاف انه "بعد إيقاف المنصة سيكون اعتماد اغلب التجار وخاصة الصغار منهم على السوق الموازي لتمويل تجارتهم الخارجية، مع استمرار تمويل التجارة مع ايران وتركيا بالدولار، بطرق غير قانونية"، لافتا إلى ان "هذا ما سوف يدفع الى الارتفاع ولهذا يجب اتخاذ خطوات عملية تمنع ذلك من قبل السلطة النقدية في البلاد، وبشكل عاجل".

وكان البنك المركزي العراقي، كشف الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.