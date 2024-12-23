التربية تقرر إيقاف اجراءات النقل والتسوية (وثيقة)

2024-12-23 21:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، إيقاف اجراءات النقل والتسوية حالياً بسبب قرب امتحانات نصف السنة.

وبحسب كتاب وزاري، لمديريات التربية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ونظرا لقرب امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2024 -2025، وحرصا على استقرار العملية التعليمية وضمان عدم حدوث أي شاغر في التخصصات التعليمية تقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف جميع إجراءات النقل والتسوية الخاصة بالمعلمين والمدرسين في الوقت الحالي.

ثانياً: عدم إجراء انفكاك للمعلمين والمدرسين الذين يترتب على نقلهم أو تسويتهم حدوث شاعر في اختصاصاتهم التعليمية.











