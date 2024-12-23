يد الكرخ تتغلب على ديالى في دوري النخبة

2024-12-23 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز فريق نادي الكرخ لكرة اليد، اليوم الإثنين، على فريق ديالى، ضمن دوري النخبة العراقي.وبذلك حقق فريق نادي الكرخ لكرة اليد، الفوز الثامن في دوري النخبة العراقي، على حساب ثالث تسلسل قائمة الدوري فريق ديالى ( 28-18) ضمن منافسات الدور التاسع.