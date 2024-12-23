2024-12-23 22:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، بوفاة شابة بعد تعرضها للتعذيب في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً في مدينة السليمانية توفيت جراء التعذيب بعد ضربها بواسطة (كيبل) من قبل زوجة عمها وشخص آخر لم تكشف هويته".

وبين، ان الشابة "هي من سكنة محافظة ديالى وزارت السليمانية بعد ان كان عندها مشكلة اجتماعية".

وأشار المصدر الى، ان "السلطات الأمنية، أعتقلت المرأة والرجل وفتحت تحقيقا في الحادث".